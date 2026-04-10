Зеленский привел факты, указывающие на нежелание путина достичь мира
Киев • УНН
Президент назвал отказ от встречи лидеров и иностранных войск признаками подготовки нового наступления. путин стремится захватить Донбасс как плацдарм.
Президент Владимир Зеленский заявил, что нежелание диктатора рф владимира путина встречаться на уровне лидеров, соглашаться на иностранных военных на линии соприкосновения и его заявления о Донбассе свидетельствуют о том, что российский диктатор на самом деле не хочет мира. Об этом глава государства сообщил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, пишет УНН.
Я сказал нашим американским партнерам, что они могут понять, хочет ли путин мира, найдя ответы на следующие вопросы. Во-первых, попробуйте организовать встречу на уровне лидеров, чтобы обсудить территории. путин отказался. Во-вторых, если он не хочет продолжать агрессию после прекращения огня, предложите разместить американских и европейских военных вдоль линии соприкосновения. Ответ путина был: "Нет, никаких иностранных военных". Почему? Это может означать только то, что он хочет двигаться дальше
Третьим фактором, свидетельствующим о том, что путин не желает мира, Зеленский назвал его заявления о необходимости захвата Донбасса.
У него (путина – ред.) примерно 17 миллионов квадратных километров территории. Однако он говорит американцам: "Смотрите, в чем проблема? Речь идет лишь о 6 тысячах квадратных километров". Можете ли вы представить, что кто-то, кто имеет миллионы квадратных километров, 70% из которых слаборазвиты и не имеют надлежащей инфраструктуры, просит еще? Действительно ли мы верим, что все, что ему нужно, – это дополнительные 5800 квадратных километров?
По его мнению, Донбасс – стратегическое место в Украине. Когда россия получит украинские промышленные города и укрепления в этом регионе, дальше останутся только открытые поля и прямые дороги к областным центрам.
"Я имею в виду, что мы понимаем, почему он хочет Донбасс", – подытожил Зеленский.
