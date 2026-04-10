Зеленский привел факты, указывающие на нежелание путина достичь мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что нежелание диктатора рф владимира путина встречаться на уровне лидеров, соглашаться на иностранных военных на линии соприкосновения и его заявления о Донбассе свидетельствуют о том, что российский диктатор на самом деле не хочет мира. Об этом глава государства сообщил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, пишет УНН.

Я сказал нашим американским партнерам, что они могут понять, хочет ли путин мира, найдя ответы на следующие вопросы. Во-первых, попробуйте организовать встречу на уровне лидеров, чтобы обсудить территории. путин отказался. Во-вторых, если он не хочет продолжать агрессию после прекращения огня, предложите разместить американских и европейских военных вдоль линии соприкосновения. Ответ путина был: "Нет, никаких иностранных военных". Почему? Это может означать только то, что он хочет двигаться дальше - сказал Президент.

Третьим фактором, свидетельствующим о том, что путин не желает мира, Зеленский назвал его заявления о необходимости захвата Донбасса.

У него (путина – ред.) примерно 17 миллионов квадратных километров территории. Однако он говорит американцам: "Смотрите, в чем проблема? Речь идет лишь о 6 тысячах квадратных километров". Можете ли вы представить, что кто-то, кто имеет миллионы квадратных километров, 70% из которых слаборазвиты и не имеют надлежащей инфраструктуры, просит еще? Действительно ли мы верим, что все, что ему нужно, – это дополнительные 5800 квадратных километров? - отметил глава государства.

По его мнению, Донбасс – стратегическое место в Украине. Когда россия получит украинские промышленные города и укрепления в этом регионе, дальше останутся только открытые поля и прямые дороги к областным центрам.

"Я имею в виду, что мы понимаем, почему он хочет Донбасс", – подытожил Зеленский.

