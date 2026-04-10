$43.470.0950.800.04
"Без Украины и Турции Европа не может сравниться с рф" - Зеленский о европейской безопасности, если США действительно задумываются над выходом из НАТО

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Президент высказался о ключевой роли ЕС в безопасности Европы. Владимир Зеленский считает необходимым привлечение новых государств в союз.

"Без Украины и Турции Европа не может сравниться с рф" - Зеленский о европейской безопасности, если США действительно задумываются над выходом из НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский указал на роль ЕС в безопасности Европы, если США действительно задумываются над выходом из НАТО, но не в его нынешнем виде, выразив мнение, что блоку нужны дополнительные государства, пишет УНН.

Если Соединенные Штаты действительно задумываются над выходом из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском Союзе. Но не в его нынешнем виде. Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны

- сказал Зеленский в обнародованном в соцсетях отрывке из интервью для подкаста The Rest Is Politics.

Президент указал:

Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской. Без Украины и Турции Европа не может сравниться с россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и крупнейшие сухопутные силы

По его словам, "речь идет не о наступлении, ведь, когда россия принимает решение иметь армию численностью 2,5 миллиона человек к 2030 году, Европа должна думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость". "Великобритания когда-то была членом Европейского Союза. Есть опасения относительно сельского хозяйства в случае с Турцией. Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильна. Однако безопасность – на первом месте, а экономика – на втором. Не наоборот", - отметил Зеленский.

