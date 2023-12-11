Зеленский прибыл в США и встретился с главой Пентагона Остином: что известно
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский начал свой визит в США со встречи с главой Пентагона Остином и генералом Брауном, обсудив вопросы глобальной безопасности и оборонного сотрудничества. Зеленский выразил благодарность за поддержку США, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в США со встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает УНН.
Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США
По словам Зеленского, во время встречи "обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны"
"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - резюмировал Зеленский.
Зеленский прибыл в США и встретился с главой Пентагона Остином: что известно
Президент Украины Зеленский начал свой визит в США со встречи с главой Пентагона Остином и генералом Брауном, обсудив вопросы глобальной безопасности и оборонного сотрудничества. Зеленский выразил благодарность за поддержку США, в частности в сфере противовоздушной обороны.
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