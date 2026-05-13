Зеленский прибыл в Румынию
Киев • УНН
Зеленский в Румынии будет привлекать ресурсы для обороны и расширит Drone Deals. Первая леди подпишет меморандумы о присоединении университетов к коалиции.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди прибыл в Румынию, пишет УНН.
Прибыли вместе с первой леди в Румынию. Сегодня здесь проходит саммит стран "Бухарестской девятки" при участии стран Северной Европы. Запланированы важные встречи на полях саммита. Всем нам в мире нужны общие решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности
По его словам, "будем привлекать дополнительные ресурсы для нашей обороны и расширять формат Drone Deals".
"Елена встретится с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий. Благодарим всех, кто с Украиной", - отметил Президент.
