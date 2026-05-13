Зеленский прибыл в Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди прибыл в Румынию, пишет УНН.

Прибыли вместе с первой леди в Румынию. Сегодня здесь проходит саммит стран "Бухарестской девятки" при участии стран Северной Европы. Запланированы важные встречи на полях саммита. Всем нам в мире нужны общие решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности