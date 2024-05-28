Зеленский прибыл в Португалию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию. Ожидается подписание двустороннего соглашения о безопасности между странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RTP.

Так, Зеленский прибыл в Лиссабон. Его встретили премьер-министр Луис Монтенегро и президент Марсело Ребелу ди Соза.

Президент Украины уже находится во дворце Сан-Бенту вместе с премьер-министром Луишем Монтенегро.

Во время визита, ожидается подписание двустороннего соглашения о безопасности между странами.

Дополнение

Сегодня, 28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности.