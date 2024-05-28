Зеленський прибув до Португалії – ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де як очікується він підпише безпекову угоду між Україною та Португалією.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії. Очікується підписання двосторонньої угоди про безпеку між країнами. Про це УНН повідомляє з посиланням на RTP.
Так, Зеленський прибув до Лісабону. Його зустріли прем’єр-міністр Луїс Монтенегро та президент Марсело Ребелу ді Соза.
Президент України вже перебуває в палаці Сан-Бенту разом із прем’єр-міністром Луїшем Монтенегро.
Під час візиту, очікується підписання двосторонньої угоди про безпеку між країнами.
Доповнення
Сьогодні, 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки.