Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

США расширили антироссийские санкции, добавив более 250 физических и юридических лиц, способствующих в финансировании ВПК и ОПК рф

США расширили санкции против россии, нацеленные на почти 200 организаций и 30 физических лиц внутри государства, и еще более сотни тех, кто помогает российской оборонной промышленности из других стран. В частности, санкции распространяются на субъекты третьих стран, которые способствуют россии в ведении войны.