Поздравил сэра Кира Стармера с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день его назначения на должность нового Премьер-министра Великобритании. Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания британского народа, возложенные на новое правительство.

Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры скоординировали свои позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими важными международными мероприятиями. Они также обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, включая подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

Кир Стармер официально становится премьером Британии после встречи с королем