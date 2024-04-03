Зеленский поздравил нового Премьер-министра Португалии, и обсудил с ним сотрудничество в оборонной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Об этом пресс-служба главы государства сообщила в его официальном телеграмм-канале, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с новоназначенным Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Поздравил со вступлением на эту ответственную должность. Поблагодарил за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины и пожелал плодотворной работы для процветания Португалии. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время этого разговора политики обсудили ход выполнения предыдущих оборонных договоренностей между Украиной и Португалией. Стороны также согласовали решение начать работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7.

Кроме того, Зеленский и Монтенегру скоординировали будущие совместные контакты.

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