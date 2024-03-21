В Португалии новый премьер-министр

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
antonio-kostaАнтониу Кошта
portugaliyaПортугалия
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  105069 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  106308 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  123708 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  137389 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132221 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127604 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125187 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  246652 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142958 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134664 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
В Португалии новый премьер-министр

В Португалии новый премьер-министр

  •  14402 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  17539 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

  •  17414 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине - масштабная воздушная тревога

  •  15954 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

  •  17201 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

  •  15092 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

  •  14471 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

  •  14347 просмотра
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

  •  12873 просмотра
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

  •  13253 просмотра

Популярные

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

  •  84697 просмотра
Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

  •  28920 просмотра
На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

  •  43687 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

  •  82239 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

  •  80882 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  112717 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  145281 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  246652 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  223386 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  365307 просмотра

В Португалии новый премьер-министр

Луиш Монтенегро, лидер правоцентристского оппозиционного Демократического альянса Португалии, был назначен новым премьер-министром Португалии после того, как его альянс победил на недавних парламентских выборах.

политика •   •  14402 просмотра
В Португалии новый премьер-министр

На Киевщине работает ППО

В Киевской области из-за взрывов работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать и не писать о работе защитников в сети, заботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях во время налета авиации.

Война •   •  17539 просмотра
На Киевщине работает ППО

WP: Украина стремительно производит боеприпасы

Украинская оружейная промышленность быстро производит боеприпасы, военную технику, ракеты и другие товары, необходимые для ведения боевых действий, и ожидается, что производство увеличится в шесть раз в 2023 году.

Война •   •  17414 просмотра
WP: Украина стремительно производит боеприпасы

В Украине - масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за возможного запуска стратегических авиационных ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.

Война •   •  15954 просмотра
В Украине - масштабная воздушная тревога

Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.

Война •   •  17201 просмотра
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды

Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Израиля.

политика •   •  15092 просмотра
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.

Анонсы •   •  14471 просмотра
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.

Общество •   •  14347 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

Новости Мира •   •  12873 просмотра
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны, разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.

Война •   •  13253 просмотра
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение