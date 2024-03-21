В Португалии новый премьер-министр

Луис Монтенегро назначен новым премьер-министром Португалии. Это происходит после того, как его правоцентристский альянс победил на парламентских выборах в начале этого месяца, пишет Le Monde, передает УНН.

Детали

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил в среду вечером, что он назначил Луиса Монтенегро новым премьер-министром.

Португалия назначила своего нового премьер-министра в среду после того, как были объявлены окончательные результаты выборов 10 марта после подсчета бюллетеней за рубежом.

51-летний юрист по образованию и опытный парламентарий сменил Антонио Косту от Социалистической партии, который был у власти с 2015 года, но не имел стабильного парламентского большинства.

Информацию обнародовал Офис президента через несколько минут после того, как Черногория, лидер оппозиционного правоцентристского Демократического альянса Португалии, завершила встречу с президентом.

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