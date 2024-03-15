Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Португалия объявила, что передаст 100 миллионов евро, которые будут направлены на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС. В Минобороны Украины поблагодарили за поддержку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на португальское и украинское оборонные ведомства.

Португалия поддерживает Украину, выделяя 100 миллионов евро на артиллерийские боеприпасы. Вместе с несколькими европейскими странами мы присоединяемся к инициативе Чехии по закупкам - говорится в сообщении Минобороны Португалии.

Отмечается, что использование этих боеприпасов на поле боя достигло чрезвычайно высокого уровня, что делает "жизненно важным и срочным для Украины получение дополнительных боеприпасов для реагирования на продолжающиеся и все более интенсивные атаки со стороны России".

С начала полномасштабной войны Португалия передала Украине:

- Комплект боевых танков Leopard 2A6;

- Более 40 бронетранспортеров M113;

- Артиллерийские боеприпасы;

- Гаубицы и разное вооружение;

- Высокоскоростные суда и беспилотные авиационные системы;

- Медицинское и санитарное оборудование, а также средства связи;

- Генераторы для производства электроэнергии;

- Одежда, униформа и индивидуальное боевое снаряжение и тому подобное.

Дополнение

В Минобороны Украины поблагодарили Португалию за присоединение к чешской инициативе по закупке снарядов.

"Спасибо, Португалия! Единство делает нас сильнее", - говорится в сообщении Минобороны.

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