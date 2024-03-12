В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов
Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар
Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму
Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico
В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину
Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины
В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы
ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода
Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка
Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей
Популярные
Лидеры ЕС поддержат финансирование ЕИБ оборонных проектов - Reuters
ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters
С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"
Публикации
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов
Чешская Республика добилась возможности закупить дополнительные 200 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.
Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар
Вражеский обстрел вызвал взрыв и пожар в многоэтажке в Кривом Роге, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.
Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму
Российские военные обстреляли громады Никополя и Синельниковки Днепропетровской области, попав в здание сельскохозяйственной компании в Синельниковке, но обошлось без жертв.
Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico
Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов с дальностью действия 100 миль.
В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину
Ожидается, что предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину завершится подписанием новых соглашений, направленных на укрепление сотрудничества и безопасности между двумя странами, на основе двустороннего соглашения о безопасности, подписанного в Париже в феврале.
Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины
Две женщины в возрасте 63 и 77 лет были ранены во время артиллерийского обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожье и отправлены в больницу.
В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы
Воздушные силы Украины предупреждают об управляемой авиационной ракете, которая, вероятно, направляется в Кривой Рог.
ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода
ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.
Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка
12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.
Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей
На Дефлимпийских играх 2023 года в Эрзуруме (Турция) сборная Украины завоевала 19 наград, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, впервые заняв первое место в медальном зачете.