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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11 марта 2024, 14:51  •  122885 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114371 просмотра

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Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Чешская Республика добилась возможности закупить дополнительные 200 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

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Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

Вражеский обстрел вызвал взрыв и пожар в многоэтажке в Кривом Роге, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.

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Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Российские военные обстреляли громады Никополя и Синельниковки Днепропетровской области, попав в здание сельскохозяйственной компании в Синельниковке, но обошлось без жертв.

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Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов с дальностью действия 100 миль.

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Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Ожидается, что предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину завершится подписанием новых соглашений, направленных на укрепление сотрудничества и безопасности между двумя странами, на основе двустороннего соглашения о безопасности, подписанного в Париже в феврале.

политика •   •  17422 просмотра
В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

Две женщины в возрасте 63 и 77 лет были ранены во время артиллерийского обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожье и отправлены в больницу.

Война •   •  17655 просмотра
Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

Воздушные силы Украины предупреждают об управляемой авиационной ракете, которая, вероятно, направляется в Кривой Рог.

Война •   •  16829 просмотра
В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.

Война •   •  19915 просмотра
ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.

Общество •   •  17346 просмотра
Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей

На Дефлимпийских играх 2023 года в Эрзуруме (Турция) сборная Украины завоевала 19 наград, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, впервые заняв первое место в медальном зачете.

спорт •   •  13780 просмотра
Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей