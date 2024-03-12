Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Чехия нашла возможность приобрести у третьих стран еще 200 000 артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины. Об этом в начале конференции "Наша безопасность не является данностью" в Праге заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет České noviny, передает УНН.

Детали

По словам Фиалы, к чешской инициативе по закупке боеприпасов у третьих стран присоединились 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды и Польша.

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Он пояснил, что кроме обязательной подтвержденной закупки 300 000 артснарядов для Украины, возможно закупить в третьих странах еще 200 000 боеприпасов.

Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества - заявил чешский премьер-министр.

Он также отметил, что за два года Чехия доставила в Украину более миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Дополнение

О возможности закупки артиллерийских снарядов для украинцев в третьих странах президент Чехии Петр Павел сообщал еще в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По словам чешского лидера, Чехия нашла 500 000 единиц артиллерийских боеприпасов стандартного калибра НАТО и еще 300 000 единиц советского калибра в странах, не входящих в ЕС.

Напомним

Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз.