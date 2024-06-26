Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области заслушал доклады об оперативной обстановке, обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами бригад действия Сил обороны, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

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"Донетчина. 110-я, 31-я 47-я отдельные механизированные бригады. Заслушал доклады об оперативной обстановке, обсудили с Главкомом и комбригами наши действия", - сообщил Зеленский.

По данным Офиса Президента, Зеленский посетил Покровское направление.

"Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко", - указали в ОП.

"Глава государства заслушал доклады Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, командующего Объединенных сил Андрея Гнатова, заместителя командира 110-й ОМБр и командиров 31-й и 47-й отдельных механизированных бригад, которые ведут боевые действия на соседних линиях обороны. Президенту доложили об оперативной ситуации на Покровском направлении, в полосах ответственности бригад и проинформировали о намерениях российских оккупантов", - сообщили в ОП.

В Офисе Президента отметили, что боевые действия на Покровском направлении являются наиболее интенсивными. Заместитель командира 110-й ОМБр Дмитрий Белый рассказал, что российские войска совершают от 15 до более 30 штурмов за сутки. Он также проинформировал о первоочередных потребностях подразделения.

Зеленский пообщался с воинами подразделений и отметил их государственными наградами.

"Имею честь быть сегодня здесь и поблагодарить вас за защиту нашего государства, поблагодарить ваших собратьев, которых сейчас здесь нет, от всех нас, от всего народа Украины. Берегите себя. Вашим родным и близким – также здоровья и прочности. Спасибо за то, что вы ежедневно делаете для того, чтобы Украина у украинцев была", – отметил Глава государства.

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