Зеленський відвідав Покровський напрямок
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорив дії Сил оборони з Головнокомандувачем Збройних Сил України та командирами бригад, подякував бійцям та вручив їм нагороди.
Президент України Володимир Зеленський у Донецькій області заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командирами бригад дії Сил оборони, про що повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.
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"Донеччина. 110-та, 31-ша й 47-ма окремі механізовані бригади. Заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорили з Головкомом та комбригами наші дії", - повідомив Зеленський.
За даними Офісу Президента, Зеленський відвідав Покровський напрямок.
"Президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка", - вказали в ОП.
"Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувача Об’єднаних сил Андрія Гнатова, заступника командира 110-ї ОМБр та командирів 31-ї та 47-ї окремих механізованих бригад, які ведуть бойові дії на сусідніх лініях оборони. Президенту доповіли щодо оперативної ситуації на Покровському напрямку, у смугах відповідальності бригад та поінформували про наміри російських окупантів", - повідомили в ОП.
В Офісі Президента зауважили, що бойові дії на Покровському напрямку є найбільш інтенсивними. Заступник командира 110-ї ОМБр Дмитро Білий розповів, що російські війська здійснюють від 15 до понад 30 штурмів за добу. Він також поінформував про першочергові потреби підрозділу.
Зеленський поспілкувався з воїнами підрозділів і відзначив їх державними нагородами.
"Маю честь бути сьогодні тут і подякувати вам за захист нашої держави, подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає, від усіх нас, від усього народу України. Бережіть себе. Вашим рідним і близьким – також здоров’я та міцності. Дякую за те, що ви щоденно робите для того, щоб Україна в українців була", – зазначив Глава держави.
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