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Зеленський відвідав Покровський напрямок

Київ • УНН

 • 24917 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорив дії Сил оборони з Головнокомандувачем Збройних Сил України та командирами бригад, подякував бійцям та вручив їм нагороди.

Зеленський відвідав Покровський напрямок

Президент України Володимир Зеленський у Донецькій області заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командирами бригад дії Сил оборони, про що повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.

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"Донеччина. 110-та, 31-ша й 47-ма окремі механізовані бригади. Заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорили з Головкомом та комбригами наші дії", - повідомив Зеленський.

За даними Офісу Президента, Зеленський відвідав Покровський напрямок.

"Президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка", - вказали в ОП.

"Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувача Об’єднаних сил Андрія Гнатова, заступника командира 110-ї ОМБр та командирів 31-ї та 47-ї окремих механізованих бригад, які ведуть бойові дії на сусідніх лініях оборони. Президенту доповіли щодо оперативної ситуації на Покровському напрямку, у смугах відповідальності бригад та поінформували про наміри російських окупантів", - повідомили в ОП.

В Офісі Президента зауважили, що бойові дії на Покровському напрямку є найбільш інтенсивними. Заступник командира 110-ї ОМБр Дмитро Білий розповів, що російські війська здійснюють від 15 до понад 30 штурмів за добу. Він також поінформував про першочергові потреби підрозділу.

Зеленський поспілкувався з воїнами підрозділів і відзначив їх державними нагородами.

"Маю честь бути сьогодні тут і подякувати вам за захист нашої держави, подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає, від усіх нас, від усього народу України. Бережіть себе. Вашим рідним і близьким – також здоров’я та міцності. Дякую за те, що ви щоденно робите для того, щоб Україна в українців була", – зазначив Глава держави.

Зеленський на Донеччині: представив нового командувача Об'єднаних сил26.06.24, 10:29 • 21652 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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