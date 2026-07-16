Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны. Хмара должен продолжить реформирование оборонной сферы и обеспечить результаты.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, передает УНН.
Считаю, что в имеющихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная безопасностная работа, которая гарантирует контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на должности министра обороны Украины. Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили
Президент добавил, что после того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, обратится к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.
Добавим
Кроме того, Зеленский обсудил с Хмарой выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение безопасностных подразделений и Сил обороны Украины необходимыми средствами.
Важно, что есть стратегическое видение, как Украине активно действовать и впредь для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара приобрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредотачиваться наша оборона в этой войне. Конечно, мы продолжим реализовывать все активные программы для развития и укрепления наших Сил обороны, от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами
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