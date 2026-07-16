Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, передает УНН.

Считаю, что в имеющихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная безопасностная работа, которая гарантирует контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на должности министра обороны Украины. Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили