Зеленский поручил Ермаку во главе рабочей группы подготовить послание к Раде до 1 декабря
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил рабочей группе во главе с Андреем Ермаком подготовить проект ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Документ должен быть представлен на рассмотрение до 1 декабря 2025 года.
Рабочей группе: в месячный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием соответствующих материалов; до 1 декабря 2025 года подготовить и подать на рассмотрение проект послания
Рабочая группа также образуется согласно указу. Утверждается и ее персональный состав. Ее возглавил руководитель ОП Андрей Ермак. В состав также вошли 8 заместителей руководителя ОП, директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов, руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.
