Зеленский поручил Ермаку во главе рабочей группы подготовить послание к Раде до 1 декабря

17 сентября, 19:21 • 20647 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 29507 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 25069 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 25098 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 29834 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 37770 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 40929 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39915 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 112133 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 128527 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 6110 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 4876 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto00:07 • 8474 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 7372 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 9996 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 20648 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 30073 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 61239 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 112133 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 128527 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 14542 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 15446 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 14571 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 44297 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 48886 просмотра
Зеленский поручил Ермаку во главе рабочей группы подготовить послание к Раде до 1 декабря

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил рабочей группе во главе с Андреем Ермаком подготовить проект ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Документ должен быть представлен на рассмотрение до 1 декабря 2025 года.

Зеленский поручил Ермаку во главе рабочей группы подготовить послание к Раде до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил рабочей группе во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком до 1 декабря подготовить и подать на рассмотрение проект ежегодного послания Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, говорится в указе №115/2025-рп от 17 сентября, пишет УНН.

Рабочей группе: в месячный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием соответствующих материалов; до 1 декабря 2025 года подготовить и подать на рассмотрение проект послания

- говорится в тексте президентского указа.

Рабочая группа также образуется согласно указу. Утверждается и ее персональный состав. Ее возглавил руководитель ОП Андрей Ермак. В состав также вошли 8 заместителей руководителя ОП, директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов, руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.

Руководство подготовкой проекта ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины возложено на руководителя рабочей группы Андрея Ермака.

Зеленский начал подготовку ежегодного послания к Раде: рабочую группу возглавил Ермак13.11.24, 08:46 • 22198 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Верховная Рада
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина