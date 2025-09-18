Зеленський доручив Єрмаку на чолі робочої групи підготувати послання до Ради до 1 грудня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі з Андрієм Єрмаком підготувати проєкт щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Документ має бути поданий на розгляд до 1 грудня 2025 року.
Президент України Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком до 1 грудня підготувати та подати на розгляд проєкт щорічного послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, ідеться в указі №115/2025-рп від 17 вересня, пише УНН.
Робочій групі: у місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів; до 1 грудня 2025 року підготувати та подати на розгляд проєкт послання
Робоча група також утворюється згідно з указом. Затверджується і її персональний склад. Її очолив керівник ОП Андрій Єрмак. До складу також увійшли 8 заступників керівника ОП, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов, керівник Державного управління справами Ігор Лисий.
Керівництво підготовкою проєкту щорічного послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України покладено на керівника робочої групи Андрія Єрмака.
