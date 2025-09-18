$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 20773 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 29630 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 25143 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 25175 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 29900 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 37806 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35116 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40944 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39928 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 112222 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Зеленський доручив Єрмаку на чолі робочої групи підготувати послання до Ради до 1 грудня

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі з Андрієм Єрмаком підготувати проєкт щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Документ має бути поданий на розгляд до 1 грудня 2025 року.

Зеленський доручив Єрмаку на чолі робочої групи підготувати послання до Ради до 1 грудня

Президент України Володимир Зеленський доручив робочій групі на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком до 1 грудня підготувати та подати на розгляд проєкт щорічного послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, ідеться в указі №115/2025-рп від 17 вересня, пише УНН.

Робочій групі: у місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів; до 1 грудня 2025 року підготувати та подати на розгляд проєкт послання

- ідеться у тексті президентського указу.

Робоча група також утворюється згідно з указом. Затверджується і її персональний склад. Її очолив керівник ОП Андрій Єрмак. До складу також увійшли 8 заступників керівника ОП, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов, керівник Державного управління справами Ігор Лисий.

Керівництво підготовкою проєкту щорічного послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України покладено на керівника робочої групи Андрія Єрмака.

Зеленський розпочав підготовку щорічного послання до Ради: робочу групу очолив Єрмак13.11.24, 08:46 • 22198 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Верховна Рада України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна