Зеленский начал подготовку ежегодного послания к Раде: рабочую группу возглавил Ермак
Киев • УНН
Президент Украины создал рабочую группу для подготовки ежегодного послания к Верховной Раде. Руководителем группы назначен Андрей Ермак, а проект должен быть готов до 1 декабря 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский начал подготовку к ежегодному посланию Главы государства к Верховной Раде, образовав соответствующую рабочую группу и поручив руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку руководить этим процессом. Об этом говорится в распоряжении №130/2024-рп от 12 ноября, передает УНН.
Детали
«Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины и утвердить ее персональный состав», - говорится в распоряжении.
Согласно распоряжению, руководить подготовкой проекта будет руководитель ОП Андрей Ермак, а методическое и научное обеспечение возложено на Александра Богомолова - директора Национального института стратегических исследований, который назначен заместителем руководителя рабочей группы.
Рабочей группе в месячный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов и до 1 декабря 2024 года подготовить и представить на рассмотрение проект.
В состав рабочей группы вошли заместители руководителя Офиса Президента: Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Роман Машовец, Виктор Никита, Ирина Мудра и Олег Татаров, а также советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин и руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.
Напомним,
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