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Зеленский подтвердил удары по нефтебазе и военным объектам оккупантов в районе Керченского пролива

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Президент Зеленский заявил об успешном поражении объектов нефтяной отрасли и логистики по обе стороны Крымского моста.

Зеленский подтвердил удары по нефтебазе и военным объектам оккупантов в районе Керченского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объектов, в частности нефтебазы и объектов морской логистики для перевозки нефти, по обе стороны Крымского моста, пишет УНН

"Этой ночью наши дальнобойные санкции применялись по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. Все это справедливые ответы на жестокие российские удары против наших людей", - написал Президент. 

Он поблагодарил воинов СБУ, СБС, ГУР и ССО за успешную работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

"Поражению подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, успешно поражена военная логистика, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь", - перечислил Зеленский пораженные объекты. 

О результатах поражений в Крыму сообщил и командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр". На видео видна работа ударных беспилотников Fire Point. 

Контекст 

Украина активно наносит поражения по нефтяной отрасли врага. Эти удары становятся все более удаленными от государственной границы Украины. 20 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ поразили тюменский нефтеперерабатывающий завод. Дроны Fire Point успешно преодолели около 2500 километров до цели. 

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Еще одно направление, на котором украинские военные сосредоточили усилия - операция по так называемому "отрезанию" временно оккупированного Крыма от сухопутного коридора в Россию.  Здесь в основном используются дроны среднего радиуса действия - middle strike, например FP-2. 

Украинские военные активно работают над поражением как военных, так и логистических объектов, в частности мостов. Как считает  Дмитрий "Перун" Филатов - командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, входящего в Центр мультидоменных "Фаланга", Украина вполне может взять под контроль трассу Р-280, которая проходит из Ростовской области через временно оккупированные территории на полуостров, вполне реально.  

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Юлия Мельник

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