В рф фиксируют дефицит топлива и очереди на АЗС после атак на нефтеперерабатывающие заводы
Киев • УНН
В ряде регионов рф, включая москву и тверь, наблюдаются перебои с топливом. На отдельных АЗС ввели ограничения на отпуск бензина, а в иванове из-за очередей не вышли на маршруты 10% автобусов.
В ряде регионов России наблюдаются перебои с топливом, на автозаправках образуются очереди, а некоторые сети вводят ограничения на отпуск бензина и дизеля. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным издания, проблемы зафиксированы в Москве, Твери, Коломне, Саранске и Иваново. На отдельных АЗС в столице России клиентам разрешают заправлять не более 30-60 литров топлива за один раз, а часть заправок временно прекратила работу.
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В Москве также сообщают о резком росте цен. По информации российских СМИ, стоимость бензина АИ-95 на отдельных заправках достигла 95 рублей за литр, хотя ранее составляла около 71-73 рублей.
Очереди на заправках повлияли на работу общественного транспорта
Проблемы с топливом уже сказались на работе пассажирских перевозчиков. В Иваново около 10% автобусов не вышли на маршруты из-за нехватки дизельного топлива и больших очередей на АЗС.
Водителям пришлось стоять в очередях за топливом, как и остальным автомобилистам
В Тверской области местные власти подтвердили временные ограничения на продажу бензина для физических лиц на отдельных заправках.
По данным ASTRA, проблемы с топливом возникают на фоне регулярных ударов украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
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