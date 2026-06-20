Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point, способных поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам президента, украинские силы продолжают наносить удары по важным объектам на территории России в ответ на российские атаки против Украины.

Зеленский также поблагодарил воинов Сил специальных операций ВСУ за результаты боевой работы.

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Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в России. Это тоже нефтепереработка, более 2 тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно – отметил он.

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Глава государства сообщил, что модернизированные беспилотники Fire Point уже продемонстрировали новые возможности.

Отработали новые модернизированные дроны FP. Теперь они могут достигать целей на дистанции 3 тысячи километров. Я благодарен инженерам Fire Point – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие удары являются ответом на российскую агрессию.

Вполне справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется – подчеркнул глава государства.

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