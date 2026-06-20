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Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины

Киев • УНН

 • 5154 просмотра

Президент Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы. Модернизированные дроны Fire Point могут достигать целей на расстоянии до 3 тыс. км.

Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point, способных поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам президента, украинские силы продолжают наносить удары по важным объектам на территории России в ответ на российские атаки против Украины.

Зеленский также поблагодарил воинов Сил специальных операций ВСУ за результаты боевой работы.

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Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в России. Это тоже нефтепереработка, более 2 тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно

– отметил он.

Президент отметил разработчиков новых дронов

Глава государства сообщил, что модернизированные беспилотники Fire Point уже продемонстрировали новые возможности.

Отработали новые модернизированные дроны FP. Теперь они могут достигать целей на дистанции 3 тысячи километров. Я благодарен инженерам Fire Point

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие удары являются ответом на российскую агрессию.

Вполне справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется

– подчеркнул глава государства.

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Степан Гафтко

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