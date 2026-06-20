Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть особенно внимательными в ближайшее время. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Президент подчеркнул, что украинцы должны ответственно относиться к собственной безопасности на фоне продолжающейся российской агрессии и угрозы новых ударов.

Сегодня ночью и в ближайшее время внимательно относитесь к воздушным тревогам – обратился Зеленский к гражданам.

Глава государства не уточнил причины такого предостережения, однако подчеркнул необходимость оперативно реагировать на сообщения об опасности и находиться в укрытиях во время объявления тревоги.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску