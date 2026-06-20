Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги в ближайшие дни
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги в ближайшее время. Он подчеркнул необходимость оперативно реагировать на опасность из-за продолжающейся российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть особенно внимательными в ближайшее время. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
Президент подчеркнул, что украинцы должны ответственно относиться к собственной безопасности на фоне продолжающейся российской агрессии и угрозы новых ударов.
Сегодня ночью и в ближайшее время внимательно относитесь к воздушным тревогам
Глава государства не уточнил причины такого предостережения, однако подчеркнул необходимость оперативно реагировать на сообщения об опасности и находиться в укрытиях во время объявления тревоги.
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