Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10454 по совершенствованию правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения. Это позволит вернуть прибыль в стоимость продукции и услуг для поставщиков ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.

Детали

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках" относительно усовершенствования правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения.

Что предусматривает закон №10454

В случае, если приобретение товаров, работ и услуг оборонного назначения во время действия правового режима военного положения осуществляется по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов закупок, определенных законодательством, уровень прибыли в составе цены государственного контракта по оборонным 2 закупкам не может превышать уровня прибыли (предельного уровня прибыли), установленного кабинетом министров Украины.

В случае не установления Кабмином уровня прибыли (предельного уровня прибыли), определенного этой частью, цена товаров, работ и услуг определяется государственным контрактом, который заключается по неконкурентной процедуре закупок, или без проведения видов закупок, определенных законодательством, в соответствии с предложением исполнителя с учетом прибыли такого исполнителя.

Дополнение

Как указал нардеп Ярослав Железняк, этот законопроект решает проблему между Госаудитслужбой и поставщикам по военным закупкам по уровню прибыли.

Напомним

В октябре 2023 года в Госаудитслужбе заявили, что поддержат возвращение прибыли в состав цены, соответствующие предложения направлены в Минобороны. Среди других предложений ведомства - вышеупомянутую прибыль предлагали направить на развитие военно-промышленного комплекса.

22 февраля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект по совершенствованию правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.