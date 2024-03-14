Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
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Президент Зеленский подписал закон, который позволяет поставщикам Вооруженных сил Украины во время военного положения включать прибыль в стоимость продукции и услуг.
Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе
Президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно цифровизации некоторых налоговых услуг, что позволит налогоплательщикам взаимодействовать с Государственной налоговой службой в режиме видеоконференции и улучшит онлайн-коммуникации.
Парламентарии из 20 стран отвергли легитимность российских "выборов" на оккупированных территориях
Более двух десятков руководителей парламентских комитетов по иностранным делам, включая США и Израиль, подписали заявление, в котором отрицают легитимность выборов, проводимых россией на оккупированных украинских территориях.
Выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине: в Минобороны поблагодарили ЕС
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Еще трое украинских детей в возрасте от 11 до 17 лет были возвращены из российской оккупации в Херсонской области.
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Бойцы РДК требуют от местных властей эвакуировать жителей белгородской и курской областей
Российские добровольческие отряды требуют от губернаторов Курской и Белгородской областей эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий, поскольку они планируют продолжить массовые забастовки на территории этих регионов.
Макрон вручил высшую награду Франции боссу Louis Vuitton Moët Hennessy, который является самым богатым человеком мира
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил миллиардера Бернара Арно, самого богатого человека мира и генерального директора LVMH, высшей наградой Франции - Большим крестом Почетного легиона. На церемонии присутствовали мировые знаменитости, среди которых Бейонсе, Jay-Z и Илон Маск.
Никополь с утра под вражеским ударом: ранены 5 человек, в том числе 7-летний мальчик
Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, ранив 5 человек, в том числе 7-летнего мальчика, и повредив несколько многоэтажных домов и объектов инфраструктуры.
Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека
В Финляндии задержали трех человек по подозрению в отмывании средств, предназначенных для закупки бронежилетов для украинских солдат.