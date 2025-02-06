Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изъятие органов для трансплантации у погибших военных, а также у лиц, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины, передает УНН.

Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в карточке закона.

Законопроект, среди прочего, предусматривает запрет изъятия органов для трансплантации:

у лиц, погибших (умерших) вследствие применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;

лиц, из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;

лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Минздрав сообщал, что за 11 месяцев 2024 года в Украине проведено 467 органных трансплантаций и 376 пересадок стволовых клеток. Более 3000 пациентов все еще ожидают спасительных операций.