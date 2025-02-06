Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных

ukenru
Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
12:08 • 9639 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
11:48 • 21627 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
11:04 • 41100 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
09:26 • 78312 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
08:38 • 101496 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
07:36 • 101761 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 116357 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 124762 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 125729 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 112928 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

6 февраля, 03:00 • 105187 просмотра
Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

6 февраля, 03:33 • 111577 просмотра
Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели

6 февраля, 04:30 • 34153 просмотра
россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

6 февраля, 05:06 • 104489 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

09:32 • 103029 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

09:32 • 103029 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 136276 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 151206 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 156466 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 183231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

12:27 • 741 просмотра
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 115890 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 114360 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 112801 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 120677 просмотра
Актуальное
Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных

Зеленский подписал закон о запрете трансплантации органов погибших военных

Киев  •  УНН

 • 2478 просмотра

Read in English

Президент Зеленский подписал закон о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных и жертв вооруженной агрессии. В Украине за 11 месяцев 2024 года проведено 467 органных трансплантаций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изъятие органов для трансплантации у погибших военных, а также у лиц, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины, передает УНН.  

Возвращено с подписью от Президента Украины

- говорится в карточке закона.

Законопроект, среди прочего, предусматривает запрет изъятия органов для трансплантации:

  • у лиц, погибших (умерших) вследствие применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;
  • лиц, из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;
  • лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Минздрав сообщал, что за 11 месяцев 2024 года в Украине проведено 467 органных трансплантаций и 376 пересадок стволовых клеток. Более 3000 пациентов все еще ожидают спасительных операций. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаЗдоровье
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы