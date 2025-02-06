Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України, передає УНН.

Повернуто з підписом від Президента України - йдеться в картці закону.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає заборону вилучення органів для трансплантації:

у осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;

осіб, зі складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан;

осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

МОЗ повідомляло, що за 11 місяців 2024 року в Україні проведено 467 органних трансплантацій та 376 пересадок стовбурових клітин. Понад 3000 пацієнтів все ще очікують на рятівні операції.