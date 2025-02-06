Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав закон про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових та жертв збройної агресії. В Україні за 11 місяців 2024 року проведено 467 органних трансплантацій.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України, передає УНН.
Повернуто з підписом від Президента України
Законопроєкт, серед іншого, передбачає заборону вилучення органів для трансплантації:
- у осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;
- осіб, зі складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан;
- осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.
МОЗ повідомляло, що за 11 місяців 2024 року в Україні проведено 467 органних трансплантацій та 376 пересадок стовбурових клітин. Понад 3000 пацієнтів все ще очікують на рятівні операції.