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Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових

Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих військових

Київ • УНН

 • 46012 перегляди

Президент Зеленський підписав закон про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових та жертв збройної агресії. В Україні за 11 місяців 2024 року проведено 467 органних трансплантацій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України, передає УНН.  

Повернуто з підписом від Президента України

- йдеться в картці закону.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає заборону вилучення органів для трансплантації:

  • у осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;
    • осіб, зі складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан;
      • осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

        МОЗ повідомляло, що за 11 місяців 2024 року в Україні проведено 467 органних трансплантацій та 376 пересадок стовбурових клітин. Понад 3000 пацієнтів все ще очікують на рятівні операції. 

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ПолітикаЗдоров'я
        volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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