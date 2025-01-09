Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9558.

Деталі

"№9558 - внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. В цілому (254)", - повідомив Железняк.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає заборону вилучення органів для трансплантації у осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур; осіб, із складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан; осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

Нагадаємо

За 11 місяців 2024 року в Україні проведено 467 органних трансплантацій та 376 пересадок стовбурових клітин. Понад 3000 пацієнтів все ще очікують на рятівні операції.