Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових та жертв збройної агресії. Заборона також поширюється на загиблих правоохоронців при виконанні обов'язків.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також у осіб, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9558.
Деталі
"№9558 - внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації. В цілому (254)", - повідомив Железняк.
Законопроєкт, серед іншого, передбачає заборону вилучення органів для трансплантації у осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур; осіб, із складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан; осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.
Нагадаємо
За 11 місяців 2024 року в Україні проведено 467 органних трансплантацій та 376 пересадок стовбурових клітин. Понад 3000 пацієнтів все ще очікують на рятівні операції.