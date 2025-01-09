Рада запретила трансплантацию органов погибших военных
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных и жертв вооруженной агрессии. Запрет также распространяется на погибших правоохранителей при исполнении обязанностей.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий изъятие органов для трансплантации у погибших военных, а также у лиц, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9558.
Детали
"№9558 - внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации. В целом (254)", - сообщил Железняк.
Законопроект, среди прочего, предусматривает запрет изъятия органов для трансплантации у лиц, погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур; лиц, из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение; лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.
Напомним
За 11 месяцев 2024 года в Украине проведено 467 органных трансплантаций и 376 пересадок стволовых клеток. Более 3000 пациентов все еще ожидают спасительных операций.