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Рада запретила трансплантацию органов погибших военных

Рада запретила трансплантацию органов погибших военных

Киев  •  УНН

 • 3180 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных и жертв вооруженной агрессии. Запрет также распространяется на погибших правоохранителей при исполнении обязанностей.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий изъятие органов для трансплантации у погибших военных, а также у лиц, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9558.

Детали

"№9558 - внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации. В целом (254)", - сообщил Железняк.

Законопроект, среди прочего, предусматривает запрет изъятия органов для трансплантации у лиц, погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур; лиц, из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение; лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Напомним

За 11 месяцев 2024 года в Украине проведено 467 органных трансплантаций и 376 пересадок стволовых клеток. Более 3000 пациентов все еще ожидают спасительных операций.

Павел Башинский

Павел Башинский

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