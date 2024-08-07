Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передислокации воинских частей во время действия военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Детали

06.08.2024 возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в уставе документа.

Дополнение

Согласно пояснительной записке, закон дополняет статью 6 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" новым абзацем, согласно которому во время действия военного положения передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по согласованию с Министерством обороны Украины.

Ожидается, что принятие проекта Закона будет способствовать укреплению национальной безопасности и обороны Украины с учетом развития современной геополитической ситуации.

Напомним

Президент Украины подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Согласно документам, действие обеих мер будет продлено с 12 августа 2024 года.

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