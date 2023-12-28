Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5420 относительно криминализации контрабанды, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Законом вводится с 1 июля 2024 года уголовная ответственность за товарную контрабанду стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн, а стоимостью более 15,14 млн грн - ответственность от штрафа в 850 тыс. грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества. А для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн будет действовать санкция от 340 тыс. грн штрафа до 6 лет лишения свободы, а стоимостью свыше 2,271 млн грн - от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщал нардеп Павел Фролов.

Как отметил нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, в законопроект перед голосованием в целом были внесены правки, на которых настаивал бизнес:

1) пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в 5 раз.

2) пороги для подакцизных поднять в 2 раза.

3) вступление в силу в отношении товарной контрабанды откладывается до середины 2024-го года.

4) учтены многочисленные настаивания бизнеса относительно указания умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления.

5) существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями - в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

Принятие законопроекта является требованием для макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году, отметил нардеп и указал, что теперь есть полгода на перезагрузку БЭБ.

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