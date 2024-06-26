Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании порядка ведения воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Документом, как сообщали в депутатском корпусе, расширили перечень сведений, обрабатываемых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, цифровизировали процесс предоставления статуса участника боевых действий, улучшили безопасность обработки данных в военной сфере.

Как указывали в депутатском корпусе, документ значительно упрощает процедуру оформления статуса УБД благодаря взаимодействию между государственными реестрами.

Документ, как сообщалось, упорядочивает отдельные нормы законодательства относительно правового регулирования обработки информации с ограниченным доступом в системах Минобороны. Также он внедряет информационное взаимодействие Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими системами.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" от 16 января 2024 года № 3549-ІХ, вступление в силу которого состоялась 04.04.2024.

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