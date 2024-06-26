Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу УБД
Київ • УНН
Президент України підписав закон, який удосконалює порядок ведення військового обліку, набуття статусу учасника бойових дій.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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Документом, як повідомляли у депутатському корпусі, розширили перелік відомостей, що обробляються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, цифровізували процес надання статусу учасника бойових дій, покращили безпеку обробки даних у військовій сфері.
Як вказували у депутатському корпусі, документ значно спрощує процедуру оформлення статусу УБД завдяки взаємодії між державними реєстрами.
Документ, як повідомлялося, упорядковує окремі норми законодавства стосовно правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міноборони. Також він впроваджує інформаційну взаємодію Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем набрання чинності законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" від 16 січня 2024 року № 3549-ІХ, набрання чинності якого відбулась 04.04.2024.
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