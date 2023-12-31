Зеленский подписал указы о почете для почти семи сотен воинов
Киев • УНН
Зеленский наградил почти 700 украинских солдат за их храбрость; пятеро получили звание Героя Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о почете для почти 700 украинских воинов. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.
Накануне я подписал несколько указов - указов об уважении для наших воинов, о нашей им благодарности. И хочу о них сказать сегодня. Почти 700 воинов. Армия. Воздушные силы. ВМС. ГУР. Пять Героев Украины, и четыре из них - именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которых мы все должны поблагодарить. Наши герои. Еще одна "Золотая Звезда" Героя Украины - воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку, я ему лично вручил награду во время поездки в Авдеевку. Это очень крепкий парень. Сильный командир. Один из тех, кто действительно вдохновляет. Еще четыре воина отмечены сейчас "Крестами боевых заслуг": солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата, солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва наших Сухопутных войск, капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты и майор Роман Стрижобик - 47-я отдельная механизированная бригада.
Детали
Президент поблагодарил военных.
"И за такими наградами - названия, которые говорят сами за себя, и храбрость, которая тем красноречивее, чем меньше слов добавляешь к ней. Роботино, Запорожская область. Пригород Горловки, Донецкая область. Херсонщина, левобережье Днепра. Красногоровка и Степное, Донецкая область", - отметил Зеленский.
Зеленский отметил, что все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас, а также медики, которые тоже отмечены и которым все благодарны за спасение военных.
"Все они проявили себя на передовой в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины", - добавил Зеленский.
Дополнение
29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, чтобы поздравить воинов с Рождеством и Новым годом.
Зеленский подписал указы о почете для почти семи сотен воинов
Зеленский наградил почти 700 украинских солдат за их храбрость; пятеро получили звание Героя Украины.
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