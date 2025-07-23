Зеленский подписал указ о проведении немедленного аудита государственных расходов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных расходов, передает УНН.

Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает - сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

Также на сайте ОП опубликован данный указ о проведении немедленного аудита государственных расходов.

Президент поручил Кабмину обеспечить в соответствии с полномочиями и с учетом угроз национальной безопасности:

· проведение анализа институциональной и функциональной способности органов государственной власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины и принять по результатам анализа меры, направленные прежде всего на недопущение дублирования ими полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадрового и бюджетных ресурсов;

· осуществление мер по эффективной дерегуляции экономических процессов и отмене неэффективных государственных регуляций, исключение безосновательного вмешательства органов государственной власти в осуществление законной предпринимательской деятельности;

· усовершенствование нормативно-правового регулирования указанных вопросов, в частности подготовить перечень нормативно-правовых актов, в которые необходимо внести изменения;

· подготовку до 1 сентября 2025 года предложений по правовым и организационным мерам, направленным на повышение эффективности функционирования государства в условиях военного положения, эффективности использования бюджетных средств, в том числе по перераспределению средств государственного бюджета на производство и закупку технологических видов вооружения, военной и специальной техники для нужд сектора безопасности и обороны, обеспечение экономических прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности, повышение экономической способности граждан Украины.

Кабмин ожидает существенное обновление и сокращение расходов - Зеленский

Дополнение

Кабмин реорганизовал Министерство нацъединства и присоединил его к Минсоцполитики.