Зеленський підписав указ про проведення негайного аудиту державних видатків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків, передає УНН.

Сьогодні я підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує - повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також на сайті ОП опублікований даний указ про проведення негайного аудиту державних видатків.

Президент доручив Кабміну забезпечити відповідно до повноважень та з урахуванням загроз національній безпеці:

· проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України і вжити за результатами аналізу заходів, спрямованих насамперед на недопущення дублювання ними повноважень, виконання невластивих функцій і неефективного використання кадрового та бюджетних ресурсів;

· здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності;

· удосконалення нормативно-правового регулювання зазначених питань, зокрема підготувати перелік нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни;

· підготовку до 1 вересня 2025 року пропозицій щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі щодо перерозподілу коштів державного бюджету на виробництво та закупівлю технологічних видів озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб сектору безпеки і оборони, забезпечення економічних прав та свобод суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення економічної спроможності громадян України.

Кабмін чекає суттєве оновлення та скорочення витрат - Зеленський

Доповнення

Кабмін реорганізував Міністерство нац’єдності та приєднав його до Мінсоцполітики.