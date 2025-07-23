Зеленський підписав указ про проведення негайного аудиту державних видатків
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків. Уряд має протягом місяця надати результати для спрямування державних ресурсів на оборону України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків, передає УНН.
Сьогодні я підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує
Також на сайті ОП опублікований даний указ про проведення негайного аудиту державних видатків.
Президент доручив Кабміну забезпечити відповідно до повноважень та з урахуванням загроз національній безпеці:
· проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України і вжити за результатами аналізу заходів, спрямованих насамперед на недопущення дублювання ними повноважень, виконання невластивих функцій і неефективного використання кадрового та бюджетних ресурсів;
· здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності;
· удосконалення нормативно-правового регулювання зазначених питань, зокрема підготувати перелік нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни;
· підготовку до 1 вересня 2025 року пропозицій щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі щодо перерозподілу коштів державного бюджету на виробництво та закупівлю технологічних видів озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб сектору безпеки і оборони, забезпечення економічних прав та свобод суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення економічної спроможності громадян України.
Кабмін чекає суттєве оновлення та скорочення витрат - Зеленський13.07.25, 21:18 • 9423 перегляди
Доповнення
Кабмін реорганізував Міністерство нац’єдності та приєднав його до Мінсоцполітики.