Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейское сообщество и руководство Евросоюза за создание Фонда помощи Украине. И заверил, что выделенные 5 миллиардов евро помощи пойдут на поддержку украинской обороны. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и все государства-члены за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем - 5 миллиардов евро, которые пойдут на поддержку наших оборонных действий в этом году. - сказал Зеленский.

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Украинский Президент также добавил, что он ожидает, что Фонд помощи Украине станет составляющей общего соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом.

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18 марта Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран блока на заседании, в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, принял окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

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