Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  109395 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  110166 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  117503 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  187979 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189731 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187151 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170401 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117718 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129563 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121800 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Трамп намекнул, что путин "вероятно" причастен к смерти навального

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15 марта 2024, 12:36  •  257975 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  345498 просмотра

Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

Президент Зеленский поблагодарил ЕС за создание фонда в размере 5 миллиардов евро для поддержки оборонных действий Украины в этом году.

Война •   •  8840 просмотра
Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет

Глава Сумской областной военной администрации заявил, что риска прорыва границы нет, но регион сталкивается с повышенной опасностью от российских воздушных и ракетных атак на инфраструктуру.

Война •   •  9686 просмотра
Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет

С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец

Три семьи с детьми с оккупированных территорий прибыли на подконтрольную Украине территорию, спасаясь от угроз, преследований и принудительной русификации их детей со стороны российских оккупантов.

Общество •   •  10435 просмотра
С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец

На Новопавловском направлении россияне штурмовали при поддержке авиации позиции Сил обороны 21 раз - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 56 боевых столкновений, в ходе которых украинские войска отбили большинство атак российских оккупантов, в частности на Новопавловском направлении, где противник провел 21 обстрел при поддержке авиации.

Война •   •  5664 просмотра
На Новопавловском направлении россияне штурмовали при поддержке авиации позиции Сил обороны 21 раз - Генштаб ВСУ

В российском белгороде объявлена воздушная тревога: над городом прогремели взрывы

В российском белгороде объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, вероятно, из-за ударов РДК по военным объектам.

Война •   •  10631 просмотра
В российском белгороде объявлена воздушная тревога: над городом прогремели взрывы

НАТО поможет Украине модернизировать процессы оборонных закупок

Представители НАТО и Украины встретятся для обсуждения модернизации процессов оборонных закупок в Украине с целью сделать их более быстрыми, устойчивыми, прозрачными и соответствующими лучшим практикам и стандартам НАТО, прокладывая путь к будущему членству Украины в Альянсе.

политика •   •  12665 просмотра
НАТО поможет Украине модернизировать процессы оборонных закупок

Трамп намекнул, что путин "вероятно" причастен к смерти навального

Трамп предположил, что путин "вероятно" причастен к смерти навального в тюрьме, сохраняя при этом мягкую позицию в отношении путина, несмотря на вторжение россии в Украину.

политика •   •  12355 просмотра
Трамп намекнул, что путин "вероятно" причастен к смерти навального

Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта

По подсчетам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, удар беспилотника по 9-этажному дому в Одессе 2 марта нанес ущерб окружающей среде почти на 500 миллионов гривен, загрязнив 5 000 квадратных метров земли металлическими обломками и строительным мусором.

Война •   •  19178 просмотра
Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта

"Хлопок" на белгородщине: за двое суток пострадали 8 российских военных и 2 сотрудников фсб

Восемь российских военнослужащих и двое сотрудников фсб получили ранения в результате обстрелов в районе грайворона белгородской области за последние два дня.

Война •   •  13714 просмотра
"Хлопок" на белгородщине: за двое суток пострадали 8 российских военных и 2 сотрудников фсб

Угроза обстрела: бойцы Легиона "Свобода россии" призывают гражданских эвакуироваться из белгорода

Легион "Свобода России" призвал жителей Белгорода эвакуироваться или найти укрытие из-за угрозы ракетных и артиллерийских обстрелов города, поскольку они нацелены на военные объекты, расположенные вблизи жилых районов.

Война •   •  13167 просмотра
Угроза обстрела: бойцы Легиона "Свобода россии" призывают гражданских эвакуироваться из белгорода