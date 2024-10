Зеленский ответил, сможет ли Трамп заставить Украину отдать все, чтобы договориться с рф

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, если Дональд Трамп в случае победы на выборах в США захочет просто заставить Украину отдать все, чтобы таким образом договориться с россией, заявил, что не думает, что на сегодня это возможно. Об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

Зеленский отметил, что Украина в любом случае Конституционно не имеет права отказываться от своих законных, государственных территорий. Поэтому юридически - это просто невозможно.

"Новый президент США может либо усилить поддержку Украины, либо ее ослабить. Ослабление поддержки Украины даст возможность россии больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. Поэтому мы говорим не о компромиссах и территории, а мы говорим о том, что могут быть определенные дипломатические пути, но они зависят от политики США, если она не ослабнет, и желание США реально закончить войну быстро", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Трамп декларировал, что он человек дела и просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель.

"Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все (территории - ред.) и чтобы таким образом договориться с РФ, я не думаю, что на сегодня это возможно", - заявил Зеленский.

Дополнение

Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя войну в Украине, высказался об "уступках территориями". Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать "мирному" урегулированию.

The Financial TimesThe Financial Times сообщало, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп может прибегнуть к "переосмыслению" Минских соглашений, чтобы попытаться "заморозить" войну в Украине.