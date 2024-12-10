Зеленский отреагировал на призывы о призыве 18-летних

Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х, пишет УНН.

В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат, - отметил он.

Также глава государства добавил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.

Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за его организацию, а также глубокую признательность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо, - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это правильной подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.

Напомним

Американские политики призывают Украину проводить мобилизацию с 18 лет, как это было во время войны во Вьетнаме. Зеленский отказывается и продолжает просить оружие без изменения призывного возраста.

Партнеры хотели бы: Зеленский заявил, что планов по мобилизации с 18 лет нет