Зеленский отреагировал на призывы о призыве 18-летних

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 55775 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 103417 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 102636 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 106427 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 101970 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 114436 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 101602 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 198171 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205583 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 278201 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

 • 26090 просмотра
"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

 • 28897 просмотра
Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

 • 25767 просмотра
Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

 • 19116 просмотра
Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

 • 19125 просмотра
публикации
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 103417 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 114436 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 120432 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 198171 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 278201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

00:14 • 1393 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 84804 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 107147 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 105874 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 109435 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский отреагировал на призывы о призыве 18-летних

Зеленский отреагировал на призывы о призыве 18-летних

Киев  •  УНН

 • 1698 просмотра

Read in English

Президент Украины выступил против снижения призывного возраста для отправки на фронт. Он отметил важность обеспечения имеющихся бригад техникой и подготовкой вместо привлечения молодых солдат.

Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х, пишет УНН.

В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат,

- отметил он.

Также глава государства добавил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Он подчеркнул, что целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.

Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за его организацию, а также глубокую признательность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо,

- подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это правильной подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.

Напомним

Американские политики призывают Украину проводить мобилизацию с 18 лет, как это было во время войны во Вьетнаме. Зеленский отказывается и продолжает просить оружие без изменения призывного возраста.

Партнеры хотели бы: Зеленский заявил, что планов по мобилизации с 18 лет нет18 окт. 2024, 16:50 • 23912 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина