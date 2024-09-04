Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Президент Украины Владимир Зеленский после очередной атаки рф в очередной раз указал партнерам на потребность в ПВО и показал последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

"Российские ракеты против наших городов и людей. По состоянию на сейчас из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок - девочка 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения.

Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали 5 человек. Есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают наши службы и делают все необходимое для ликвидации последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", - написал Президент Владимир Зеленский в соцсетях.