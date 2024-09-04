Зеленський відреагував на нічну атаку рф і показав наслідки
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Львову загинули 5 людей, включаючи 14-річну дівчинку. У Кривому Розі постраждали 5 осіб. Зеленський закликав партнерів посилити ППО України.
Президент Володимир Зеленський після чергової атаки рф вкотре вказав партнерам на потребу у ППО і показав наслідки ворожого удару, пише УНН.
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"Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади.
Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога.
Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав Президент Володимир Зеленський у соцмережах.