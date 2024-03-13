Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о том, как проходит ликвидации последствий российских ударов и рассказал о помощи пострадавшим от государства. Зеленский также поименно отметил спасателей, которые присоединились к поисково-спасательной операции на Сумщине и Днепропетровщине, передает УНН.

Отчеты из регионов нашей страны - о ликвидации последствий российских ударов и о помощи пострадавшим. Сумы - удар "шахеда" по жилому дому, Кривой Рог - последствия российской ракетной атаки, Донецкая область, в частности город Мирноград, - российский удар, прямое попадание авиабомбы в жилой дом. Каждый из этих ударов унес жизни людей. Мои соболезнования всем, кто потерял близких. - начал свое видеообращение Зеленский.

Детали

Он отметил, что после каждого российского удара все службы всегда реагируют оперативно, и привлекают все ресурсы, необходимые для ликвидации последствий.

Отдельно Президент поблагодарил спасателей, которые обычно прибывают на место прилетов первыми. Он поименно назвал героев, которые присоединились к ликвидации последствий последних атак.

Особенно отмечу работников ГСЧС Украины в Сумской области. Сержанты Олег Сахненко и Иван Ворожко, мастер-сержант Владимир Пономаренко, капитан Александр Моисеенко и полковник Владимир Прокопчук. Также отмечу коллектив ГСЧС на Днепровщине, в частности тех, кто работает в Кривом Роге, помогает беречь нормальную жизнь людей. Сержант Максим Железный, мастер-сержант Александр Махно, старший лейтенант Илья Мустяца, капитан Владимир Гаврилюк и работники Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Павел Дорошенко и Евгений Коновалов. Спасибо вам, ребята, и всем вашим коллегам! - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил важность в устранении последствий от российский атак и местной и государственной власти. В частности, Президент рассказал о решении одного из таких вопросов в Одессе.