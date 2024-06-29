Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео встречи освобожденных из российского плена украинцев, которых удалось освободить вчера, передает УНН.

Детали

Дома - подписал видео Зеленский.

На видео, представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и другие люди, встретили освобожденных гражданских из плена.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял поблагодарил за освобождение и отметил, что рад оказаться на родной земле.

Напомним,

В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленький заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.