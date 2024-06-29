Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с освобождением из российского плена 10 украинцев, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео встречи освобожденных из российского плена украинцев, которых удалось освободить вчера, передает УНН.
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Дома
На видео, представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и другие люди, встретили освобожденных гражданских из плена.
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял поблагодарил за освобождение и отметил, что рад оказаться на родной земле.
Напомним,
В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленький заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.