Зеленський показав відео зустрічі звільнених з російського полону українців
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський опублікував відео зі звільненням з російського полону 10 українців, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео зустрічі звільнених з російського полону українців, яких вдалося звільнити вчора, передає УНН.
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Вдома
На відео, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інші люди, зустріли звільнених цивільних з полону.
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял подякував за звільнення та зазначив, що радий опинитися на рідній землі.
Нагадаємо
В п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленький заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.