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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61560 перегляди

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Зеленський показав відео зустрічі звільнених з російського полону українців

Київ • УНН

 • 91672 перегляди

Президент Володимир Зеленський опублікував відео зі звільненням з російського полону 10 українців, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Зеленський показав відео зустрічі звільнених з російського полону українців

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео зустрічі звільнених з російського полону українців, яких вдалося звільнити вчора, передає УНН.

Деталі

Вдома

- підписав відео Зеленський.

На відео, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інші люди, зустріли звільнених цивільних з полону.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял подякував за звільнення та зазначив, що радий опинитися на рідній землі.

Нагадаємо

В п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленький заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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