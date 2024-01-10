Любая империя строится на первых обломках после определяющего поражения свободы и захват Украины нужно мокве именно для этого. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский и отметил, что этого не будет, а будет день после войны и путина. Это будет день нового шанса для беларуси, передает УНН.

"Сейчас, когда москва пробует вернуть свою старую империю всем спектром современного оружия, наша украинская смелость это также и вам помощь. Наше с вами единство - это также и вам гарантия безопасности. Стойкость наших воинов - это также и ваша стойкость. И наше украинское предчувствие, что россия не выдержит, если продолжать бить ее. Это также подтверждение нашей с вами правоты. Правоты нашего общего исторического выбора, выбора быть независимыми", - сказал Зеленский во время обращения к литовскому народу.

Он отметил, что когда все помогают друг другу, свобода каждого выигрывает.

"Это правило неоднократно сработало в истории, сработает и теперь для всех нас... Любая империя строится на первых обломках после определяющего поражения свободы и захват Украины нужно мокви именно для этого. Но мы вместе меняем историю к лучшему. Не будет того дня после Украины. Будет день после войны, будет день после путина. И это будет день нашей безопасности и гарантированной вашей свободы нерушимой, мирной жизни Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции, всех государств, чью судьбу россия сейчас пытается томить в сомнениях. Это будет день нового шанса для беларуси, шанса на который беларусь заслуживает", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это будет день новой силы для всей нашей Европы, которая сейчас защищаясь от российских гибридных ударов учится настоящему единству.

"Единства, которое делает наш континент глобальным. Глобальным защитником свободы...", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин не собирается останавливаться. Он хочет полностью оккупировать Украину. А иногда не уверенность партнеров в виде помощи Киеву только добавляет храбрости и сил российской федерации.