Зеленський пояснив, навіщо москві потрібне захоплення України

Будь-яка імперія будується на перших уламках після визначальної поразки свободи й захоплення України потрібно мокві саме для цього. Про це заявив Президент Володимир Зеленський та зазначив, що цього не буде, а буде день після війни й путіна. Це буде день нового шансу для білорусі, передає УНН.

"Зараз, коли москва пробує повернути свою стару імперію усім спектром сучасної зброї, наша українська сміливість це також і вам допомога. Наша з вами єдність – це також і вам безпекова гарантія. Стійкість наших воїнів – це також і ваша стійкість. І наше українське передчуття, що росія не витримає, якщо продовжувати бити її. Це також підтвердження нашої з вами правоти. Правоти нашого спільного історичного вибору, вибору бути незалежними", - сказав Зеленський під час звернення до литовського народу.

Він зазначив, що коли всі допомагають одному, свобода кожного виграє.

"Це правило неодноразово спрацювало в історії, спрацює і тепер для усіх нас…Будь-яка імперія будується на перших уламках після визначальної поразки свободи й захоплення України потрібно мокві саме для цього. Але ми разом змінюємо історію на краще. Не буде того дня після України. Буде день після війни, буде день після путіна. І це буде день нашої безпеки та гарантованої вашої свободи непорушної, мирного життя Литви, Естонії, Латвії, Фінляндії, Швеції, усіх держав чию долю росія зараз намагається потомити в сумнівах. Це буде день нового шансу для білорусі, шансу на який білорусь заслуговує", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це буде день нової сили для всієї нашої Європи, яка зараз захищаючись від російських гібридних ударів вчиться справжній єдності.

"Єдності, яка робить наш континент глобальним. Глобальним захисником свободи…", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися. Він хоче повністю окупувати Україну. А іноді не впевненість партнерів у вигляді допомоги Києву тільки додає хоробрості та сил російській федерації.