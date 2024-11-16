Зеленский объяснил, почему на востоке есть продвижение рф

На востоке Украины есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. Это происходит из-за медленной комплектации бригад оружием и подготовки военных. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью "Суспільне" по случаю 100-летия "Украинского радио", передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал заявления украинских и иностранных аналитиков о печальных цифрах о том, что за октябрь россияне оккупировали рекордное количество территории, и ответил, почему это стало возможным.

На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация бригад оружием - все эти процессы были достаточно медленными. Нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждет то или иное оружие. Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на востоке стоят бригады, в которых ребята долго воюют.

"Очень сильные бригады. Нужна их ротация. На их места должны приходить другие бригады. Представьте, они не укомплектованы. Просто бросить их, как мясо? Как "русские"? Никто этого не хочет. Поэтому ребята устают, отходят. Потому что стреляют КАБами, бомбят. Разрушается все вокруг. Они спрашивают, можно ли им делать шаги назад, - военное руководство говорит: "Да". Потому что это наша общая позиция: прежде всего - человек, а потом - земля", - заверил Зеленский.

Он отметил, что нужно, чтобы люди были уверены, что ротация идет, что у них за спиной есть другая бригада, вооруженная и готовая к наступлению.

"И тогда уже россияне будут в позиции, в которой на востоке находимся мы. Вот на самом деле что происходит", - указал Президент.

"Мы говорили о количестве бригад, но их наполнение, укомплектация происходит очень медленно. Мы это заполняли внутренним производством, но не все", - сказал Зеленский.

Дополнение

9 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация на российско-украинском фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению.