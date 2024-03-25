Зеленский обсудил угрозы с руководителями разведки и согласовал новые задачи СБУ на эту неделю

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Малюка о работе ведомства за прошедшую неделю и согласовал задачи на это время. Также Президент обсудил имеющиеся угрозы для Украины с главой внешней разведки Литвиненко. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Мы четко планируем наши действия. Был также доклад руководителя внешней разведки Литвиненко по имеющимся угрозам. Был и привычный уже еженедельный отчет руководителя Службы безопасности Малюка о работе СБУ за прошедшую неделю и согласование задач на это время. - рассказал Зеленский.

Детали

Президент также поздравил генерала Малюка, и весь коллектив Службы безопасности Украины с их профессиональным днем.

Мы все в нашем государстве должны быть благодарны боевой Службе безопасности Украины, которая действительно сильно бьет врага и достигает очень нужных Украине целей вместе со всеми другими элементами Сил обороны и безопасности. Я благодарен каждому воину СБУ, всем в спецслужбе, кто работает действительно эффективно ради Украины. - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что в течение дня он также заслушал доклады военных, разведки. В частности Президент лично встретился и провел обстоятельные разговоры с Главкомом Сырским, руководителем ГУР Будановым и министром обороны Украины Умеровым.