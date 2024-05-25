Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по строительному гипермаркету в Харькове и сообщил, что в здании могло находиться более 200 человек, передает УНН.

россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову - по строительному гипермаркету - в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь - спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых - сообщил Зеленский.

Он также отметил, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке - это потеря наших людей", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове есть большое количество людей, пропавших без вести. На месте прилета вспыхнул масштабный пожар на 15 000 квадратных метров