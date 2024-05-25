Зеленський про удар рф по Харкову: у будівельному гіпермаркеті могло перебувати понад 200 людей
Київ • УНН
Понад 200 людей могли перебувати в будівельному гіпермаркеті в Харкові, колиросія завдала по ньому удару, спричинивши масштабну пожежу та жертви. Зеленський закликав посилити підтримку протиповітряної оборони, щоб запобігти таким атакам.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по будівельному гіпермаркету у Харкові і повідомив, що у будівлі могло перебувати понад 200 людей, передає УНН.
росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених
Він також наголосив, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.
"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові є велика кількість людей, зниклих безвісти. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа на 15 000 квадратних метрів