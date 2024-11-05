Зеленский об участии военных КНДР в войне: должны сделать все, чтобы этот шаг на расширение войны стал проигрышным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие появлению в рф солдат из Северной Кореи должно стать достаточно сильным, ведь первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Президент подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы этот шаг на расширение войны стал проигрышным, передает УНН.

Детали

"Я хочу поблагодарить всех в мире, кто отреагировал на появление в россии северокорейских солдат. И кто отреагировал не только словами, но и готовит через это соответствующие действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине. Террор, к сожалению, может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным. Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг на расширение войны, на настоящую эскалацию, - чтобы этот его шаг стал проигрышным. И для него, и для Северной Кореи", - сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины провели первые боевые столкновения с военными из КНДР в курской области.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между Вооруженными силами Украины и северокорейскими солдатами в Курской области россии уже состоялись первые столкновения, но пока они были "маломасштабными".

Вчера, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в курскую область рф прибыло уже 11 тыс. военных КНДР, а партнеры до сих пор не отреагировали на это.

Главное управление разведки сообщало, что россия перебросила более 7000 солдат КНДР ближе к границе с Украиной, вооружив их "по-пехотному" - минометами, автоматами, пулеметами и другим оружием.