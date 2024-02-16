Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины

Очень важно, чтобы россия, видела, что Украина не в одиночку и что действительно мощные страны мира, с мощной экономикой не оставляют Киев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, комментируя особенности подписанных соглашений о гарантиях безопасности с Британией, Францией и Германией, передает УНН.

Детали

На вопрос, что отличает соглашение с Францией, от подобного с Германией и Британией, что особенного предложила Франция, Зеленский ответил:

У нас пока не так много таких соглашений. Каждое из них мы по своему усиливает Украину, усиливает наше гражданское население, военных. Сложно сравнить соглашения, каждая из этих трех стран, реальных лидеров безопасности в мире, у каждой есть свои приоритеты, детали...Это открытые документы. - Зеленский.

Он отметил, что важно, что Россия видит поддержку Украины.